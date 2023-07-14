AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 08:14
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.911,87 % 0,008997 % 0,05101 % 566,989931
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171733
BIST
'
11:226.412
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 44,00
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:2226,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1786
|Açılış
|: 26,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:2229,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2095
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4396
En Düşük
29,0484
11:221.648,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.648,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:22
|HATEK
|11,11
|36.074.389
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.211.342
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|53.580.909
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.541.587
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|20.633.191
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.291.869.093
|% 2,05
|
|ASELS
|70,70
|2.797.478.302
|% 3,97
|
|AKBNK
|24,68
|1.926.889.432
|% 0,98
|
|ASTOR
|83,45
|1.734.052.198
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,98
|1.649.534.573
|% -2,03
|
|YKBNK
|13,98
|1.649.534.573
|% -2,03
|
|ISCTR
|14,72
|1.628.965.086
|% -0,27
|
|SKBNK
|2,87
|263.010.068
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,68
|1.926.889.432
|% 0,98
|
|EKGYO
|8,36
|582.212.763
|% 0,48
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1935
|26,1988
|% 0,69
|
|Euro
|29,4250
|29,4379
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,2659
|34,4377
|% 0,47
|
|Frank
|30,4499
|30,6333
|% 0,82
|
|Riyal
|6,9627
|6,9976
|% 0,61
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,95
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.606
|10.803
|20,00
|
|Yarım
|5.303
|5.426
|9,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,91
|0,07
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|-0,07
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 22 artarak (% 0.73 ) 7, 077
-
11:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
11:37XU100
Endeks 6, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 37, 339.00 milyon TL de
-
11:36ISFIN
Yüzde 4.36 oranında artışla 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 748, 801 adet işlem
-
11:35EUPWR
Yüzde 5.73 oranında artışla 145.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 619, 444 adet işlem