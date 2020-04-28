AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
28.04.2020 13:54
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840734
BIST
15:11101.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 136,47
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
15:116,9980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9987
En Düşük
6,9799
15:117,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
15:11384,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,51
|Açılış
|: 384,76
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.693.925
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|155.850.284
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.554.566
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,25
|767.130.378
|% 2,74
|
|GARAN
|8,46
|662.390.660
|% 1,20
|
|THYAO
|10,79
|508.092.528
|% -0,28
|
|ODAS
|1,72
|300.094.521
|% 3,61
|
|HUBVC
|25,34
|291.483.946
|% 9,89
|
|ODAS
|1,72
|300.094.521
|% 3,61
|
|AVOD
|2,50
|195.640.981
|% 9,65
|
|EKGYO
|1,26
|69.594.055
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,29
|53.557.539
|% 2,38
|
|CEMAS
|1,04
|35.760.244
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7172
|8,7609
|% 0,68
|
|Frank
|7,1632
|7,2064
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-4,37
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.521
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.582
|-4,90
|
|Yarım
|1.232
|1.262
|-2,40
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|22,91
|22,91
|-0,16
|