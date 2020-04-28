AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
28.04.2020 13:54
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840739
BIST
15:11101.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 134,37
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
15:116,9980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9987
En Düşük
6,9799
15:117,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
15:11384,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,51
|Açılış
|: 384,76
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|155.853.442
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.693.925
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.554.566
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,26
|767.734.981
|% 2,94
|
|GARAN
|8,45
|664.980.518
|% 1,08
|
|THYAO
|10,80
|509.373.057
|% -0,18
|
|ASELS
|27,42
|387.172.055
|% -0,22
|
|ODAS
|1,72
|301.292.260
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|301.292.260
|% 3,61
|
|ECILC
|5,26
|767.734.981
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,12
|176.844.631
|% 0,00
|
|AVOD
|2,50
|195.643.216
|% 9,65
|
|GARAN
|8,45
|664.980.518
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7195
|8,7632
|% 0,71
|
|Frank
|7,1641
|7,2073
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8555
|1,8648
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,64
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.521
|-4,10
|
|Tam
|2.529
|2.583
|-4,20
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|-2,10
|
|Çeyrek
|618
|632
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|22,69
|22,69
|-0,38
|
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