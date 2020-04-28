AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
28.04.2020 13:54
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840744
BIST
16:06101.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 404,71
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:066,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9993
En Düşük
6,9799
16:067,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0385
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:06385,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 385,22
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|26,62
|80.989.513
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.194.926
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.729.493
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|618.482
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,24
|789.318.312
|% 2,54
|
|GARAN
|8,47
|726.399.502
|% 1,32
|
|THYAO
|10,82
|554.262.732
|% 0,00
|
|ASELS
|27,50
|423.803.721
|% 0,07
|
|ODAS
|1,71
|310.859.357
|% 3,01
|
|ODAS
|1,71
|310.859.357
|% 3,01
|
|ECILC
|5,24
|789.318.312
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,14
|186.082.225
|% 0,94
|
|GARAN
|8,47
|726.399.502
|% 1,32
|
|AVOD
|2,50
|196.134.669
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7074
|8,7510
|% 0,57
|
|Frank
|7,1613
|7,2044
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8553
|1,8646
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-4,11
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.531
|2.585
|-2,00
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,29
|23,29
|0,22
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