AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 15:36
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
13.383,4 % 0,01211328
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.983,37 % 0,00813083
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.082,15 % 0,01093552
Fon Yönetim Ücreti
2.425.768,36 % 2,19555695
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.059,45 % 0,0036742
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.270,85 % 0,00386554
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.340,69 % 0,00392875
Türev Araçlar Komisyonu
41.019,86 % 0,03712697
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,00173819
Diğer Giderler
10.130,26 % 0,00916887
TOPLAM GİDERLER
2.525.958,84 % 2,2862391
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
110.485.331,058
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898306
BIST
17:001.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,85
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:007,3377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:009,0043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0183
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:00446,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,46
|Açılış
|: 446,57
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:00
|INVEO
|58,30
|83.851.956
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.090.807
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.838.995
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,57
|2.723.990.612
|% -1,15
|
|KOZAL
|116,80
|2.257.318.768
|% 7,65
|
|GARAN
|10,79
|2.108.389.930
|% 2,57
|
|THYAO
|12,87
|1.352.839.690
|% 1,50
|
|SISE
|7,44
|1.233.032.659
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,57
|2.723.990.612
|% -1,15
|
|SKBNK
|1,61
|970.767.931
|% 3,87
|
|GARAN
|10,79
|2.108.389.930
|% 2,57
|
|PETKM
|5,23
|905.699.611
|% -0,38
|
|SISE
|7,44
|1.233.032.659
|% 0,81
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3312
|7,3377
|% -0,14
|
|Euro
|8,9960
|9,0043
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9755
|10,0256
|% 0,41
|
|Frank
|8,2890
|8,3389
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% 0,02
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-27,42
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|2.958
|3.003
|-36,00
|
|Tam
|2.943
|3.018
|-39,08
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|-18,91
|
|Çeyrek
|714
|730
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,92
|