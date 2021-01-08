AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13.383,4 % 0,01211328Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.983,37 % 0,00813083Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.082,15 % 0,01093552Fon Yönetim Ücreti2.425.768,36 % 2,19555695Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.059,45 % 0,0036742Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.270,85 % 0,00386554Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.340,69 % 0,00392875Türev Araçlar Komisyonu41.019,86 % 0,03712697Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00173819Diğer Giderler10.130,26 % 0,00916887TOPLAM GİDERLER2.525.958,84 % 2,2862391DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.485.331,058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898306BIST