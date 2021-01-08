AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 15:37
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.871,23 % 0,01257226
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.566,08 % 0,00990642
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.930,96 % 0,05080486
Fon Yönetim Ücreti
868.793,82 % 1,00473439
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
47,55 % 0,00005499
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.291,85 % 0,01421516
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.366,85 % 0,00736307
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,00222094
Diğer Giderler
74.428,52 % 0,08607438
TOPLAM GİDERLER
1.027.217,31 % 1,18794647
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.469.999,6575
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898307
BIST
17:001.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,85
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:007,3315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0166
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:008,9970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0256
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:00446,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -5,49
|Açılış
|: 446,63
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:00
|INVEO
|58,30
|83.851.956
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.090.807
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.838.995
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,57
|2.723.990.612
|% -1,15
|
|KOZAL
|116,80
|2.257.318.768
|% 7,65
|
|GARAN
|10,79
|2.108.389.930
|% 2,57
|
|THYAO
|12,87
|1.352.839.690
|% 1,50
|
|SISE
|7,44
|1.233.032.659
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,57
|2.723.990.612
|% -1,15
|
|SKBNK
|1,61
|970.767.931
|% 3,87
|
|GARAN
|10,79
|2.108.389.930
|% 2,57
|
|PETKM
|5,23
|905.699.611
|% -0,38
|
|SISE
|7,44
|1.233.032.659
|% 0,81
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3234
|7,3315
|% -0,23
|
|Euro
|8,9893
|8,9970
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,9755
|10,0256
|% 0,41
|
|Frank
|8,2890
|8,3389
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% 0,02
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-27,42
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|2.958
|3.003
|-36,00
|
|Tam
|2.943
|3.018
|-39,08
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|-18,91
|
|Çeyrek
|714
|730
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,92
|