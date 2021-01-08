AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.871,23 % 0,01257226Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.566,08 % 0,00990642Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.930,96 % 0,05080486Fon Yönetim Ücreti868.793,82 % 1,00473439Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu47,55 % 0,00005499Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.291,85 % 0,01421516Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.366,85 % 0,00736307Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00222094Diğer Giderler74.428,52 % 0,08607438TOPLAM GİDERLER1.027.217,31 % 1,18794647DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.469.999,6575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898307BIST