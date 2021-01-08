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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2021 15:44



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
13.013,45 % 0,01215753
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.566,08 % 0,00800267
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.503,95 % 0,01168154
Fon Yönetim Ücreti
1.958.541,65 % 1,82972385
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.029,47 % 0,01217249
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.000,22 % 0,00280289
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.593,75 % 0,00429161
Türev Araçlar Komisyonu
17.268,57 % 0,01613278
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,00179414
Diğer Giderler
8.543,89 % 0,00798194
TOPLAM GİDERLER
2.040.981,48 % 1,90674143
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.040.286,1809



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898336


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YESIL 151,80 96.090.807 % 10,00  
ISBIR 3.835,80 3.375.649 % 10,00  
BASCM 18,70 345.949 % 10,00  
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Tam 2.943 3.018 -39,08  
Yarım 1.423 1.460 -18,91  
Çeyrek 714 730 -9,45  
Gümüş.Ons 26,52 26,56 -0,64  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,17  
B. Petrol 55,30 55,30 0,92  
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