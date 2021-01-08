AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 15:44
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
13.013,45 % 0,01215753
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.566,08 % 0,00800267
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.503,95 % 0,01168154
Fon Yönetim Ücreti
1.958.541,65 % 1,82972385
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.029,47 % 0,01217249
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.000,22 % 0,00280289
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.593,75 % 0,00429161
Türev Araçlar Komisyonu
17.268,57 % 0,01613278
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,00179414
Diğer Giderler
8.543,89 % 0,00798194
TOPLAM GİDERLER
2.040.981,48 % 1,90674143
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.040.286,1809
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898336
BIST
17:001.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,85
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:007,3377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:009,0043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0183
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:00446,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,46
|Açılış
|: 446,57
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler16:58
|INVEO
|58,30
|83.817.851
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.090.807
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.674.047
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,56
|2.652.279.580
|% -1,54
|
|KOZAL
|116,70
|2.247.371.460
|% 7,56
|
|GARAN
|10,79
|2.054.317.657
|% 2,57
|
|THYAO
|12,85
|1.335.645.385
|% 1,34
|
|SISE
|7,45
|1.193.828.883
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,56
|2.652.279.580
|% -1,54
|
|SKBNK
|1,62
|958.787.243
|% 4,52
|
|GARAN
|10,79
|2.054.317.657
|% 2,57
|
|PETKM
|5,24
|894.686.930
|% -0,19
|
|YGYO
|1,89
|309.166.476
|% 3,85
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3348
|7,3380
|% -0,14
|
|Euro
|8,9989
|9,0068
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9660
|10,0160
|% 0,31
|
|Frank
|8,2802
|8,3300
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% -0,08
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-27,42
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|2.958
|3.003
|-36,00
|
|Tam
|2.943
|3.018
|-39,08
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|-18,91
|
|Çeyrek
|714
|730
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,92
|