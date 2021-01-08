AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13.013,45 % 0,01215753Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.566,08 % 0,00800267Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.503,95 % 0,01168154Fon Yönetim Ücreti1.958.541,65 % 1,82972385Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.029,47 % 0,01217249Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.000,22 % 0,00280289Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.593,75 % 0,00429161Türev Araçlar Komisyonu17.268,57 % 0,01613278Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00179414Diğer Giderler8.543,89 % 0,00798194TOPLAM GİDERLER2.040.981,48 % 1,90674143DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ107.040.286,1809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898336BIST