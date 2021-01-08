AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.749,58 % 0,01204382Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.566,08 % 0,01331277Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.822,81 % 0,01682001Fon Yönetim Ücreti647.457,3 % 1,0062302Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu58.624,7 % 0,09111017Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.265,95 % 0,00818395Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.901,54 % 0,01227999Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00298462Diğer Giderler5.001,72 % 0,0077733TOPLAM GİDERLER753.310,13 % 1,17073883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.344.848,8874http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898337BIST