AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.123,29 % 0,01248172Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.566,08 % 0,0174611Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.262,75 % 0,01072759Fon Yönetim Ücreti1.074.629,19 % 2,19052484Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu69,74 % 0,00014216Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.625,35 % 0,01350512Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.199,34 % 0,01059834Türev Araçlar Komisyonu60.399,16 % 0,12311769Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00391465Diğer Giderler8.045,11 % 0,01639916TOPLAM GİDERLER1.176.840,46 % 2,39887236DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.058.069,1123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898338BIST