AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 15:47
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
18.391,3 % 0,01266153
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.566,08 % 0,00589734
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.891,89 % 0,02333294
Fon Yönetim Ücreti
1.461.010,89 % 1,00583591
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
610,05 % 0,00041999
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.106,4 % 0,00282706
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,00132214
Diğer Giderler
35.126,45 % 0,02418288
TOPLAM GİDERLER
1.563.623,51 % 1,07647978
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
145.253.403,1389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898340
BIST
17:011.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,73
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:017,3353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0128
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:019,0056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0170
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:01446,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,58
|Açılış
|: 446,57
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:00
|INVEO
|58,30
|83.851.956
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.090.807
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.838.995
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,57
|2.723.990.612
|% -1,15
|
|KOZAL
|116,80
|2.257.318.768
|% 7,65
|
|GARAN
|10,79
|2.108.389.930
|% 2,57
|
|THYAO
|12,87
|1.352.839.690
|% 1,50
|
|SISE
|7,44
|1.233.032.659
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,57
|2.723.990.612
|% -1,15
|
|SKBNK
|1,61
|970.767.931
|% 3,87
|
|GARAN
|10,79
|2.108.389.930
|% 2,57
|
|PETKM
|5,23
|905.699.611
|% -0,38
|
|SISE
|7,44
|1.233.032.659
|% 0,81
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3234
|7,3315
|% -0,23
|
|Euro
|8,9893
|8,9970
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,9755
|10,0256
|% 0,41
|
|Frank
|8,2890
|8,3389
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% 0,02
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-27,42
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|2.958
|3.003
|-36,00
|
|Tam
|2.943
|3.018
|-39,08
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|-18,91
|
|Çeyrek
|714
|730
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,92
|