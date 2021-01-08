AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.391,3 % 0,01266153Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.566,08 % 0,00589734Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.891,89 % 0,02333294Fon Yönetim Ücreti1.461.010,89 % 1,00583591Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu610,05 % 0,00041999Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.106,4 % 0,00282706Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00132214Diğer Giderler35.126,45 % 0,02418288TOPLAM GİDERLER1.563.623,51 % 1,07647978DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.253.403,1389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898340BIST