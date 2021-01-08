AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 15:48
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.731,35 % 0,01229164
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.566,08 % 0,06081448
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.775,9 % 0,01260792
Fon Yönetim Ücreti
309.194,41 % 2,1951112
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
170,41 % 0,00120982
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.106,4 % 0,02915319
Türev Araçlar Komisyonu
7.272,9 % 0,05163361
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,01363414
Diğer Giderler
5.691,84 % 0,04040895
TOPLAM GİDERLER
340.429,74 % 2,41686496
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.085.592,0925
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898341
BIST
17:021.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,19
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:027,3353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0128
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:029,0056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0170
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:02446,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,46
|Açılış
|: 446,57
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:00
|INVEO
|58,30
|83.851.956
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.090.807
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.830.567
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,56
|2.721.445.244
|% -1,54
|
|KOZAL
|116,90
|2.255.134.578
|% 7,74
|
|GARAN
|10,78
|2.095.969.295
|% 2,47
|
|THYAO
|12,85
|1.349.159.408
|% 1,34
|
|SISE
|7,43
|1.229.349.246
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,56
|2.721.445.244
|% -1,54
|
|SKBNK
|1,60
|968.196.587
|% 3,23
|
|GARAN
|10,78
|2.095.969.295
|% 2,47
|
|PETKM
|5,24
|902.352.157
|% -0,19
|
|SISE
|7,43
|1.229.349.246
|% 0,68
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3234
|7,3315
|% -0,23
|
|Euro
|8,9893
|8,9970
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,9749
|10,0250
|% 0,40
|
|Frank
|8,2900
|8,3399
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9528
|1,9625
|% 0,04
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-23,94
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-6,85
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.943
|3.021
|-35,69
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|-17,26
|
|Çeyrek
|713
|731
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|0,86
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 46 artarak (% 0.68 ) 1, 690
-
17:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, KOZAL, GARAN
-
17:13XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 31, 286.00 milyon TL de
-
17:13MRGYO
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 096, 332 adet işlem
-
17:12ALCTL
Yüzde 4.32 oranında artışla 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 758, 232 adet işlem