AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.731,35 % 0,01229164Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.566,08 % 0,06081448Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.775,9 % 0,01260792Fon Yönetim Ücreti309.194,41 % 2,1951112Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu170,41 % 0,00120982Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.106,4 % 0,02915319Türev Araçlar Komisyonu7.272,9 % 0,05163361Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01363414Diğer Giderler5.691,84 % 0,04040895TOPLAM GİDERLER340.429,74 % 2,41686496DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.085.592,0925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898341BIST