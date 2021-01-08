AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 15:49
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.562,57 % 0,00794203
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0,30171248
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.910,46 % 0,0110473
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.980,68 % 0,0036922
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.711,88 % 0,00437041
Türev Araçlar Komisyonu
8.541,57 % 0,00792255
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,00178127
Diğer Giderler
8.187,74 % 0,00759437
TOPLAM GİDERLER
385.448,51 % 0,35751466
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.813.345,3948
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898342
BIST
17:031.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,03
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:037,3357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:039,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0177
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:03446,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -5,51
|Açılış
|: 446,53
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:03
|INVEO
|58,30
|83.851.956
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.090.807
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.838.995
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,57
|2.723.990.612
|% -1,15
|
|KOZAL
|116,80
|2.257.318.768
|% 7,65
|
|GARAN
|10,79
|2.108.389.930
|% 2,57
|
|THYAO
|12,87
|1.352.839.690
|% 1,50
|
|SISE
|7,44
|1.233.032.659
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,57
|2.723.990.612
|% -1,15
|
|SKBNK
|1,61
|970.767.931
|% 3,87
|
|GARAN
|10,79
|2.108.389.930
|% 2,57
|
|PETKM
|5,23
|905.699.611
|% -0,38
|
|SISE
|7,44
|1.233.032.659
|% 0,81
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3336
|7,3357
|% -0,17
|
|Euro
|8,9952
|9,0049
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9716
|10,0216
|% 0,37
|
|Frank
|8,2851
|8,3350
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9518
|1,9616
|% -0,01
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-25,50
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,36
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.945
|3.023
|-33,63
|
|Yarım
|1.423
|1.462
|-16,27
|
|Çeyrek
|714
|731
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|0,85
|
Seans Raporu
17:03
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-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 45 artarak (% 0.98 ) 1, 380
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, TKNSA, OLMIP, KAPLM, INVEO, KRVGD, YESIL, CMBTN, ISBIR, GLBMD
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, UMPAS, DIRIT, SNKRN
-
17:18
PKART, RODRG, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
BALAT, OYAYO, TTRAK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında