AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.562,57 % 0,00794203Alınan Kredi Faizleri0 % 0,30171248Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.910,46 % 0,0110473Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.980,68 % 0,0036922Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.711,88 % 0,00437041Türev Araçlar Komisyonu8.541,57 % 0,00792255Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00178127Diğer Giderler8.187,74 % 0,00759437TOPLAM GİDERLER385.448,51 % 0,35751466DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ107.813.345,3948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898342BIST