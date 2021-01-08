AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.566,08 % 0,07984148Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.653,64 % 0,01541301Fon Yönetim Ücreti32.372,75 % 0,30173526Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu168,79 % 0,00157323Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.106,4 % 0,03827434Türev Araçlar Komisyonu1.700,14 % 0,01584642Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01789985Diğer Giderler2.700,84 % 0,0251736TOPLAM GİDERLER53.189,09 % 0,4957572DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.728.858,8891 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898343BIST