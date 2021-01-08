AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.768,04 % 0,01118269Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.566,08 % 0,07984148Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri719,69 % 0,00670798Fon Yönetim Ücreti135.076,47 % 1,25900127Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.074,4 % 0,01933477Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.706,99 % 0,01591027Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.198,3 % 0,03913091Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01789985Diğer Giderler5.751,2 % 0,05360496TOPLAM GİDERLER161.781,62 % 1,02325351DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.810.512,0239 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898344BIST