AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.003,47 % 0,01867365Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.814,18 % 0,07283328Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.664,29 % 0,03415359Fon Yönetim Ücreti154.807,5 % 1,44290741Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu392,27 % 0,00365621Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.106,4 % 0,03827434Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01789985Diğer Giderler6.417,85 % 0,05981857TOPLAM GİDERLER181.126,41 % 0,9994747DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.122.160,6274 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898345BIST