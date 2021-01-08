AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10,87 % 0,00010132Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.738,06 % 0,03484117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri144,07 % 0,00134283Fon Yönetim Ücreti709,76 % 0,00661543Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu34,69 % 0,00032333Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5,75 % 0,00005359Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.110,84 % 0,03831572Türev Araçlar Komisyonu2,35 % 0,0000219Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01789985Diğer Giderler752,83 % 0,00701687TOPLAM GİDERLER11.429,67 % 13,70497097DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.397,9877 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898346BIST