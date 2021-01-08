AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.913,29 % 0,02715377Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.566,08 % 0,07984148Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.789,67 % 0,02600155Fon Yönetim Ücreti185.142,22 % 1,72564689Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.656,1 % 0,02475659Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.011,81 % 0,00943073Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.270,78 % 0,03980647Türev Araçlar Komisyonu2.693,5 % 0,02510519Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01789985Diğer Giderler62.693,95 % 0,58434872TOPLAM GİDERLER274.657,85 % 1,25755645DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.840.598,0076 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898347BIST