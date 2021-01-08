AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaGider TürüGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12,99 % 0,00012108Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.738,06 % 0,03484117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.529,99 % 0,01426051Fon Yönetim Ücreti838,98 % 0,00781984Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10,4 % 0,00009693Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3,24 % 0,0000302Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.109,75 % 0,03830556Türev Araçlar Komisyonu58,82 % 0,00054824Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01789985Diğer Giderler1.591,78 % 0,01483643TOPLAM GİDERLER13.814,46 % 14,00021225DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.673,2183 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898350BIST