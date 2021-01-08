AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 15:58
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
36,17 % 0,00033713
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.738,06 % 0,03484117
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.613,62 % 0,01504
Fon Yönetim Ücreti
2.311,46 % 0,02154432
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
25,4 % 0,00023674
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9,56 % 0,00008911
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.116,8 % 0,03837128
Türev Araçlar Komisyonu
209,07 % 0,00194867
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,01789985
Diğer Giderler
3.066,58 % 0,02858254
TOPLAM GİDERLER
17.047,17 % 6,26363623
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
272.160,9204 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898356
BIST
17:351.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,33
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:357,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:359,0215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:35444,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -7,96
|Açılış
|: 444,07
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:35
|INVEO
|58,30
|84.231.547
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.415.203
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|43.405.828
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.926.858.774
|% -1,92
|
|GARAN
|10,81
|2.349.287.850
|% 2,76
|
|KOZAL
|118,00
|2.334.422.863
|% 8,76
|
|THYAO
|12,83
|1.399.646.285
|% 1,18
|
|SISE
|7,43
|1.302.003.288
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,55
|2.926.858.774
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,60
|981.699.464
|% 3,23
|
|GARAN
|10,81
|2.349.287.850
|% 2,76
|
|PETKM
|5,24
|935.635.413
|% -0,19
|
|SISE
|7,43
|1.302.003.288
|% 0,68
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3515
|7,3557
|% 0,10
|
|Euro
|9,0139
|9,0215
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,9574
|10,0073
|% 0,23
|
|Frank
|8,2666
|8,3164
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9472
|1,9570
|% -0,24
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-34,68
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-7,57
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,93
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 38 artarak (% 1.13 ) 1, 382
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, NETAS, HEKTS, OLMIP, TKNSA, KRVGD, INVEO, ISBIR, KAPLM, GRNYO
-
17:48
NETAS, KRVGD, SOKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
AKMGY, OYAYO, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
Bu seansda işlem gören 220 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 91 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem