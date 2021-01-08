AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri36,17 % 0,00033713Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.738,06 % 0,03484117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.613,62 % 0,01504Fon Yönetim Ücreti2.311,46 % 0,02154432Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu25,4 % 0,00023674Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9,56 % 0,00008911Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.116,8 % 0,03837128Türev Araçlar Komisyonu209,07 % 0,00194867Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01789985Diğer Giderler3.066,58 % 0,02858254TOPLAM GİDERLER17.047,17 % 6,26363623DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ272.160,9204 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898356BIST