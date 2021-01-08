AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri52,23 % 0,00048682Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.738,06 % 0,03484117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri463,47 % 0,00431984Fon Yönetim Ücreti3.313,26 % 0,03088176Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8,82 % 0,00008221Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu141,63 % 0,00132008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.130,5 % 0,03849897Türev Araçlar Komisyonu459,74 % 0,00428508Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01789985Diğer Giderler4.070,41 % 0,03793889TOPLAM GİDERLER18.298,57 % 4,68791604DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ390.334,8489 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898363BIST