AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri53,52 % 0,00049884Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.738,06 % 0,03484117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri445,61 % 0,00415338Fon Yönetim Ücreti3.415,13 % 0,03183125Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13,79 % 0,00012853Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.106,4 % 0,03827434Türev Araçlar Komisyonu395,65 % 0,00368772Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01789985Diğer Giderler4.169,43 % 0,03886182TOPLAM GİDERLER18.258,04 % 4,54229879DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ401.955,9445 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898364BIST