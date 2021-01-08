AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 16:00
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
53,52 % 0,00049884
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.738,06 % 0,03484117
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
445,61 % 0,00415338
Fon Yönetim Ücreti
3.415,13 % 0,03183125
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13,79 % 0,00012853
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.106,4 % 0,03827434
Türev Araçlar Komisyonu
395,65 % 0,00368772
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,01789985
Diğer Giderler
4.169,43 % 0,03886182
TOPLAM GİDERLER
18.258,04 % 4,54229879
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
401.955,9445 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898364
BIST
17:151.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,06
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:157,3269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0212
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:159,0061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0165
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:15445,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -6,83
|Açılış
|: 444,78
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:15
|INVEO
|58,30
|84.029.363
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|2.621.422
|% 9,99
|
|KRVGD
|14,44
|362.162.755
|% 9,98
|
|ORMA
|19,32
|1.404.390
|% 9,96
|
|RODRG
|14,38
|8.952.386
|% 9,94
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|YKSLN
|8,24
|51.487.041
|% -4,96
|
|UFUK
|13,50
|37.559
|% -4,05
|
|SOKM
|13,94
|412.100.205
|% 6,49
|
|KRVGD
|14,44
|362.162.755
|% 9,98
|
|TURSG
|7,19
|267.127.759
|% 1,55
|
|MPARK
|22,44
|255.724.297
|% 8,09
|
|IHLGM
|1,40
|202.061.727
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,40
|202.061.727
|% -1,41
|
|TURSG
|7,19
|267.127.759
|% 1,55
|
|SOKM
|13,94
|412.100.205
|% 6,49
|
|PEKGY
|2,64
|72.300.996
|% 0,76
|
|KRVGD
|14,44
|362.162.755
|% 9,98
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3260
|7,3269
|% -0,29
|
|Euro
|8,9995
|9,0061
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9558
|10,0058
|% 0,21
|
|Frank
|8,2699
|8,3197
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9492
|1,9590
|% -0,14
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,87
|
|Altın Gr.
|446
|447
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.950
|3.028
|-28,64
|
|Yarım
|1.426
|1.465
|-13,85
|
|Çeyrek
|715
|732
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|0,99
|
Seans Raporu
17:15
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17:24FENER
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17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, TKNSA, OLMIP, KAPLM, INVEO, KRVGD, YESIL, CMBTN, ISBIR, GLBMD
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17:18
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