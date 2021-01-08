AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.951,32 % 0,03682889Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.566,08 % 0,07984148Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.176,3 % 0,04824651Fon Yönetim Ücreti252.068,59 % 2,34944455Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.811,48 % 0,03552549Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu-0,06 -% 0,00000056Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.106,4 % 0,03827434Türev Araçlar Komisyonu5.699,01 % 0,05311851Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01789985Diğer Giderler257.057,12 % 2,39594092TOPLAM GİDERLER542.356,69 % 1,82547042DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.710.516,4216 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898368BIST