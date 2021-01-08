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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2021 16:02



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Fon  Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.951,32 % 0,03682889
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.566,08 % 0,07984148
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.176,3 % 0,04824651
Fon Yönetim Ücreti
252.068,59 % 2,34944455
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.811,48 % 0,03552549
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
-0,06 -% 0,00000056
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.106,4 % 0,03827434
Türev Araçlar Komisyonu
5.699,01 % 0,05311851
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,01789985
Diğer Giderler
257.057,12 % 2,39594092
TOPLAM GİDERLER
542.356,69 % 1,82547042
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.710.516,4216 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898368


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INVEO 58,30 84.029.363 % 10,00  
IZTAR 17,72 2.621.422 % 9,99  
KRVGD 14,44 362.162.755 % 9,98  
ORMA 19,32 1.404.390 % 9,96  
RODRG 14,38 8.952.386 % 9,94  
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Altın Ons 1.887 1.887 -26,87  
Altın Gr. 446 447 -5,51  
Cumhuriyet 2.955 3.000 -39,00  
Tam 2.950 3.028 -28,64  
Yarım 1.426 1.465 -13,85  
Çeyrek 715 732 -6,93  
Gümüş.Ons 26,58 26,62 -0,59  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,12  
B. Petrol 55,37 55,37 0,99  
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