AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri50,31 % 0,00046892Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.738,06 % 0,03484117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri446,18 % 0,00415869Fon Yönetim Ücreti3.149,54 % 0,02935578Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu18,66 % 0,00017392Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.106,4 % 0,03827434Türev Araçlar Komisyonu371,61 % 0,00346365Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01789985Diğer Giderler4.242,25 % 0,03954055TOPLAM GİDERLER18.043,46 % 4,86770158DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ370.677,2014 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898370BIST