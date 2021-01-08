AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 16:03
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
50,31 % 0,00046892
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.738,06 % 0,03484117
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
446,18 % 0,00415869
Fon Yönetim Ücreti
3.149,54 % 0,02935578
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18,66 % 0,00017392
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.106,4 % 0,03827434
Türev Araçlar Komisyonu
371,61 % 0,00346365
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,01789985
Diğer Giderler
4.242,25 % 0,03954055
TOPLAM GİDERLER
18.043,46 % 4,86770158
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
370.677,2014 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898370
BIST
17:271.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,68
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:277,3402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0079
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:279,0088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0138
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:27444,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -7,73
|Açılış
|: 444,31
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:27
|YESIL
|151,80
|96.415.203
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.289.291
|% 9,99
|
|NETAS
|29,50
|43.306.325
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,56
|2.925.009.318
|% -1,54
|
|GARAN
|10,80
|2.340.626.965
|% 2,66
|
|KOZAL
|117,40
|2.314.245.149
|% 8,20
|
|THYAO
|12,84
|1.395.869.781
|% 1,26
|
|SISE
|7,43
|1.295.395.036
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,56
|2.925.009.318
|% -1,54
|
|SKBNK
|1,61
|980.790.314
|% 3,87
|
|GARAN
|10,80
|2.340.626.965
|% 2,66
|
|PETKM
|5,23
|935.114.693
|% -0,38
|
|SISE
|7,43
|1.295.395.036
|% 0,68
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3342
|7,3402
|% -0,11
|
|Euro
|8,9997
|9,0088
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9567
|10,0067
|% 0,22
|
|Frank
|8,2649
|8,3147
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9464
|1,9562
|% -0,29
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,87
|
|Altın Gr.
|446
|447
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.950
|3.028
|-28,64
|
|Yarım
|1.426
|1.465
|-13,85
|
|Çeyrek
|715
|732
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|0,99
|
Seans Raporu
17:27
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17:37TLMAN
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17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 8 artarak (% 0.94 ) 1, 379
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17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, KONYA, YESIL, GRNYO, ERBOS, ISBIR, KRVGD, TKNSA, CMBTN, NETAS
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17:33
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