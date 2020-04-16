AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 10:29
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838518
BIST
11:3695.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 40,37
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:366,9141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
11:367,5279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:36383,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,52
|Açılış
|: 382,80
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,35
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.287.215
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|53.443.629
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,75
|16.642.335
|% -9,75
|
|DOCO
|360,10
|35.817.589
|% -9,48
|
|PGSUS
|50,30
|454.300.868
|% -9,29
|
|THYAO
|10,23
|388.235.105
|% -1,25
|
|ASELS
|26,46
|269.899.125
|% 0,08
|
|MGROS
|30,16
|269.832.414
|% 4,50
|
|GARAN
|8,16
|207.613.133
|% -0,61
|
|ECILC
|4,63
|201.134.484
|% 5,95
|
|IHLGM
|1,00
|43.470.050
|% -1,96
|
|YKBNK
|1,93
|79.433.256
|% -0,52
|
|THYAO
|10,23
|388.235.105
|% -1,25
|
|ISFIN
|3,05
|94.385.336
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6107
|8,6538
|% -0,23
|
|Frank
|7,1229
|7,1658
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8333
|1,8425
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|8,00
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.517
|12,90
|
|Tam
|2.525
|2.590
|13,20
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|6,40
|
|Çeyrek
|616
|630
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,84
|27,84
|0,15
|