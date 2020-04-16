AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 10:32
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838522
BIST
12:1395.861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 6,56
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:136,9237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9237
En Düşük
6,8896
12:137,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:13383,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,47
|Açılış
|: 383,96
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,96
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.580.475
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|39.754.328
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|54.558.692
|% -9,93
|
|PENGD
|3,77
|120.036.621
|% -8,72
|
|IZFAS
|1,75
|155.493
|% -8,38
|
|PGSUS
|51,50
|598.596.783
|% -7,12
|
|THYAO
|10,18
|477.608.573
|% -1,74
|
|ECILC
|4,64
|397.309.573
|% 6,18
|
|ASELS
|26,40
|324.367.178
|% -0,15
|
|MGROS
|29,98
|306.147.493
|% 3,88
|
|ECILC
|4,64
|397.309.573
|% 6,18
|
|IHLGM
|1,00
|51.855.453
|% -1,96
|
|YKBNK
|1,93
|91.445.212
|% -0,52
|
|IHLAS
|0,58
|27.882.062
|% -4,92
|
|THYAO
|10,18
|477.608.573
|% -1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6066
|8,6498
|% -0,27
|
|Frank
|7,1261
|7,1690
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8354
|1,8446
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,97
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.519
|15,20
|
|Tam
|2.527
|2.593
|15,60
|
|Yarım
|1.229
|1.262
|7,60
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|0,58
|
Seans Raporu
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12:27MNDRS
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