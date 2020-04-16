AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 10:32
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838523
BIST
12:1796.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 194,96
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:176,9255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9255
En Düşük
6,8896
12:177,5251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:17383,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,09
|Açılış
|: 383,58
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.580.475
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|39.567.758
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|54.527.827
|% -9,93
|
|KUYAS
|1,57
|44.881.389
|% -8,72
|
|IZFAS
|1,75
|155.493
|% -8,38
|
|PGSUS
|51,15
|584.841.655
|% -7,75
|
|THYAO
|10,18
|474.633.139
|% -1,74
|
|ECILC
|4,65
|393.223.215
|% 6,41
|
|ASELS
|26,42
|322.625.347
|% -0,08
|
|MGROS
|29,98
|305.934.314
|% 3,88
|
|ECILC
|4,65
|393.223.215
|% 6,41
|
|IHLGM
|1,01
|50.619.345
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,94
|91.364.935
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,58
|27.673.271
|% -4,92
|
|THYAO
|10,18
|474.633.139
|% -1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6066
|8,6498
|% -0,27
|
|Frank
|7,1261
|7,1690
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8354
|1,8446
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,91
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.520
|15,90
|
|Tam
|2.528
|2.593
|16,30
|
|Yarım
|1.230
|1.262
|7,90
|
|Çeyrek
|617
|631
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,42
|28,42
|0,73
|
Seans Raporu
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12:27MNDRS
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12:24AKSEN
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