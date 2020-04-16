AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 10:34
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838526
BIST
12:0195.807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -47,96
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:016,9231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9231
En Düşük
6,8896
12:017,5342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:01383,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,72
|Açılış
|: 383,21
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,45
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.432.128
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|39.126.220
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|54.185.126
|% -9,93
|
|CLEBI
|78,50
|19.107.015
|% -8,88
|
|IZFAS
|1,75
|155.493
|% -8,38
|
|PGSUS
|51,30
|521.726.164
|% -7,48
|
|THYAO
|10,19
|451.054.870
|% -1,64
|
|ECILC
|4,66
|372.649.305
|% 6,64
|
|ASELS
|26,46
|309.873.696
|% 0,08
|
|MGROS
|30,06
|299.035.047
|% 4,16
|
|ECILC
|4,66
|372.649.305
|% 6,64
|
|IHLGM
|1,00
|47.011.191
|% -1,96
|
|YKBNK
|1,93
|88.192.572
|% -0,52
|
|THYAO
|10,19
|451.054.870
|% -1,64
|
|IHLAS
|0,59
|22.104.764
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6080
|8,6511
|% -0,26
|
|Frank
|7,1276
|7,1706
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8335
|1,8427
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.519
|15,20
|
|Tam
|2.527
|2.593
|15,60
|
|Yarım
|1.229
|1.262
|7,60
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,80
|