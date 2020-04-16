AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 10:36
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838528
BIST
11:5095.821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -34,14
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:506,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
11:507,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:50383,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,56
|Açılış
|: 383,05
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,45
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.420.830
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|38.291.847
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|53.947.305
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,75
|17.558.285
|% -9,75
|
|PGSUS
|50,25
|454.303.431
|% -9,38
|
|THYAO
|10,17
|426.589.310
|% -1,83
|
|ECILC
|4,67
|329.174.469
|% 6,86
|
|ASELS
|26,40
|298.377.422
|% -0,15
|
|MGROS
|30,06
|289.908.973
|% 4,16
|
|ECILC
|4,67
|329.174.469
|% 6,86
|
|IHLGM
|1,01
|46.417.926
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,93
|87.453.070
|% -0,52
|
|THYAO
|10,17
|426.589.310
|% -1,83
|
|ISFIN
|3,04
|102.947.248
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6111
|8,6543
|% -0,22
|
|Frank
|7,1266
|7,1695
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8332
|1,8424
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|7,44
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.518
|14,30
|
|Tam
|2.526
|2.592
|14,70
|
|Yarım
|1.229
|1.261
|7,10
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|0,58
|
Seans Raporu
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12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -143, 27 kaybederek (% -0.13 ) 114, 195
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12:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PGSUS, THYAO, ECILC
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12:00XU100
Endeks 95, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 4, 699.00 milyon TL de
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12:00IDGYO
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 402, 908 adet işlem
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11:59SELEC
Yüzde 7.02 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 613, 462 adet işlem