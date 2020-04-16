AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 10:36
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838529
BIST
11:5695.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 90,66
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:566,9226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9226
En Düşük
6,8896
11:567,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:56383,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,55
|Açılış
|: 383,04
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,45
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.420.830
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|38.859.794
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|54.106.158
|% -9,93
|
|CLEBI
|78,20
|18.429.001
|% -9,23
|
|PGSUS
|50,80
|480.832.720
|% -8,39
|
|THYAO
|10,15
|438.527.086
|% -2,03
|
|ECILC
|4,66
|365.773.709
|% 6,64
|
|ASELS
|26,42
|306.459.402
|% -0,08
|
|MGROS
|30,04
|297.141.124
|% 4,09
|
|ECILC
|4,66
|365.773.709
|% 6,64
|
|IHLGM
|1,01
|46.827.223
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,93
|88.034.466
|% -0,52
|
|THYAO
|10,15
|438.527.086
|% -2,03
|
|ISFIN
|3,04
|106.308.714
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6056
|8,6488
|% -0,28
|
|Frank
|7,1241
|7,1670
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8326
|1,8418
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|7,44
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.518
|14,30
|
|Tam
|2.526
|2.592
|14,70
|
|Yarım
|1.229
|1.261
|7,10
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|0,58
|