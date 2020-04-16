AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 10:39
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838532
BIST
11:3995.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 118,09
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:396,9121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
11:397,5269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0162
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:39383,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,57
|Açılış
|: 383,05
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,35
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.305.949
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|53.580.804
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,75
|16.987.532
|% -9,75
|
|DOCO
|360,10
|35.817.589
|% -9,48
|
|PGSUS
|50,30
|454.300.868
|% -9,29
|
|THYAO
|10,19
|399.589.701
|% -1,64
|
|MGROS
|30,04
|275.158.401
|% 4,09
|
|ECILC
|4,62
|230.291.380
|% 5,72
|
|GARAN
|8,16
|212.936.262
|% -0,61
|
|ECILC
|4,62
|230.291.380
|% 5,72
|
|IHLGM
|1,01
|45.410.401
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,94
|86.024.553
|% 0,00
|
|THYAO
|10,19
|399.589.701
|% -1,64
|
|TSKB
|0,97
|32.521.368
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6077
|8,6509
|% -0,26
|
|Frank
|7,1198
|7,1627
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8316
|1,8408
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,86
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.516
|12,00
|
|Tam
|2.524
|2.589
|12,30
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|6,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,84
|27,84
|0,15
|
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