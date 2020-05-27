AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.05.2020 12:14
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış Keskin 15.04.2020 2017-Halen / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı 2001-2017 / İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Hazine & Portföy Yönetimi 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar Lisansı
Ali Emrah Yücel 02.01.2017 2014 - Halen / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 2001-2014 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yöenetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Gayde 24.04.2020 2017 - Halen / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Hisse Senedi Portföy Yönetimi Müdürü 2002 - 2017 / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Ekonomist 1999/2001 / Kent Bank / Ekonomist Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846859
BIST
13:33104.931
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 1.906,92
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
13:336,7713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0460
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
13:337,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0741
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
13:33372,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,45
|Açılış
|: 372,07
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|473,60
|12.249.756
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|11.988.045
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.435.222
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|37.008.841
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|181.387.797
|% 9,91
|
|EKIZ
|9,99
|500.279
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.065.571
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.687.058
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|155.268
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.563.746
|% -9,94
|
|THYAO
|12,22
|1.204.347.103
|% 9,01
|
|GARAN
|7,59
|682.366.046
|% 0,66
|
|PGSUS
|57,75
|506.642.809
|% 7,44
|
|ASELS
|30,06
|492.947.790
|% 2,66
|
|TSPOR
|5,52
|424.737.023
|% 6,56
|
|GSRAY
|2,94
|328.499.600
|% 9,29
|
|THYAO
|12,22
|1.204.347.103
|% 9,01
|
|GARAN
|7,59
|682.366.046
|% 0,66
|
|KRDMD
|2,53
|203.835.777
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,20
|176.766.799
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3342
|8,3760
|% 1,09
|
|Frank
|6,9676
|7,0096
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,33
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|15,10
|
|Tam
|2.485
|2.509
|15,60
|
|Yarım
|1.213
|1.226
|7,50
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,75
|0,06
|
|B. Petrol
|35,72
|35,72
|-0,45
|