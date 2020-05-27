AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.05.2020 12:16
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 02.01.2017 2014 - Halen / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 2001-2014 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yöenetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar Lisansı
Barış Keskin 15.04.2020 2017-Halen / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı 2001-2017 / İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Hazine & Portföy Yönetimi 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846860
BIST
13:30104.871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 1.846,28
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
13:306,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0499
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
13:307,4650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0742
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
13:30372,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,39
|Açılış
|: 372,01
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|11.514.745
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.244.072
|% 9,99
|
|AVTUR
|2,76
|15.185.351
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|11.985.063
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.435.222
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,99
|500.279
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.065.360
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.680.586
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|155.268
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.559.991
|% -9,94
|
|THYAO
|12,19
|1.183.246.610
|% 8,74
|
|GARAN
|7,60
|677.705.755
|% 0,80
|
|PGSUS
|57,75
|502.556.759
|% 7,44
|
|ASELS
|29,96
|418.629.498
|% 2,32
|
|TSPOR
|5,52
|386.709.224
|% 6,56
|
|GSRAY
|2,95
|309.175.790
|% 9,67
|
|THYAO
|12,19
|1.183.246.610
|% 8,74
|
|GARAN
|7,60
|677.705.755
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,53
|203.367.282
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,21
|176.291.109
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3360
|8,3778
|% 1,11
|
|Frank
|6,9632
|7,0051
|% 0,73
|
|Riyal
|1,7990
|1,8081
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-3,96
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,48
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|14,30
|
|Tam
|2.484
|2.508
|14,90
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|7,20
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,06
|
|B. Petrol
|35,64
|35,64
|-0,53
|