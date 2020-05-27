AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Emrah Yücel 02.01.2017 2014 - Halen / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 2001-2014 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yöenetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar LisansıBarış Keskin 15.04.2020 2017-Halen / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı 2001-2017 / İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Hazine & Portföy Yönetimi 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846861BIST