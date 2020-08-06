AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.08.2020 16:16
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil Sazer 01.04.2019 Ak Portföy Yönetimi AŞ / Müdür Yardımcısı 12
Bulut Özer 01.04.2019 Ak Portföy Yönetimi AŞ / Müdür Yardımcısı 9
Hasan Basri TARMAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2010- 2014 İş Portföy YönetimiA.Ş. , Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2017 – 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. – Portföy Yöneticisi 2015 – 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. – Araştırma Uzman 2014 – 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. – Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866007
BIST
16:061.054
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|: 1.091
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|Önceki Kapanış
|: 461,79
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481,43
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.771.272
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.695.157
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.169.619
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.197.686
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.025.527
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|12.020.166
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|1.826.228.224
|% -4,78
|
|GARAN
|6,65
|1.161.449.587
|% -1,92
|
|SISE
|5,95
|955.262.568
|% -4,65
|
|AKBNK
|4,82
|877.100.406
|% -3,98
|
|ASELS
|15,96
|840.136.456
|% -5,23
|
|EKGYO
|1,99
|1.826.228.224
|% -4,78
|
|ODAS
|2,20
|529.289.681
|% -5,98
|
|YKBNK
|2,08
|435.120.197
|% -1,42
|
|TRKCM
|3,82
|736.764.675
|% -3,54
|
|AKBNK
|4,82
|877.100.406
|% -3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5287
|9,5765
|% 3,43
|
|Frank
|7,9539
|8,0018
|% 2,96
|
|Riyal
|1,9309
|1,9406
|% 3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.059
|20,06
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,52
|
|Cumhuriyet
|3.196
|3.299
|205,30
|
|Tam
|3.292
|3.415
|230,70
|
|Yarım
|1.598
|1.655
|100,50
|
|Çeyrek
|801
|832
|54,10
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,21
|1,24
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,47
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|B. Petrol
|45,55
|45,55
|0,36
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