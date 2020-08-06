AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil Sazer 01.04.2019 Ak Portföy Yönetimi AŞ / Müdür Yardımcısı 12Bulut Özer 01.04.2019 Ak Portföy Yönetimi AŞ / Müdür Yardımcısı 9Hasan Basri TARMAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2010- 2014 İş Portföy YönetimiA.Ş. , Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları LisansıBarış ÖZKAPTAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları LisansıMehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2017 – 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. – Portföy Yöneticisi 2015 – 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. – Araştırma Uzman 2014 – 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. – Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866007BIST