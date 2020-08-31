AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.08.2020 14:15
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 01.09.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ / Genel Müdür Yardımcısı 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Türev Araçlar
Hüseyin Gayde 01.09.2020 Emeklilik Fonları Md. / Araştırma Md. 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Türev Araçlar
Kadir Furtun 01.09.2020 Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871781
BIST
14:151.089
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,95
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.087
14:157,3550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:158,7790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0777
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7790
En Düşük
8,6730
14:15464,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,38
|Açılış
|: 464,69
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:15
|ULAS
|3,19
|34.925.094
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.188.557
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.832.445
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|7.194.308
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.911.891
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,13
|788.505.136
|% 1,29
|
|GUSGR
|6,34
|412.147.946
|% -1,71
|
|FENER
|25,78
|367.670.199
|% 4,71
|
|GARAN
|6,81
|358.598.278
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,78
|323.136.753
|% -2,73
|
|KRDMD
|3,13
|788.505.136
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,78
|323.136.753
|% -2,73
|
|ZOREN
|2,80
|195.505.426
|% 0,72
|
|GUSGR
|6,34
|412.147.946
|% -1,71
|
|GSRAY
|3,14
|190.979.543
|% 2,28
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3486
|7,3550
|% 0,29
|
|Euro
|8,7710
|8,7790
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,7643
|9,8132
|% 0,02
|
|Frank
|8,0971
|8,1458
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9538
|1,9636
|% 0,22
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,14
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.065
|3.141
|2,07
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|1,01
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,11
|
|B. Petrol
|46,39
|46,39
|0,58
|