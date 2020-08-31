AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.08.2020 14:14
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 01.09.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ / Genel Müdür Yardımcısı 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Türev Araçlar
Hüseyin Gayde 01.09.2020 Emeklilik Fonları Md. / Araştırma Md. 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Türev Araçlar
Emre Tayfur 01.09.2020 Çoklu Varlık Portföy Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/8717
14:521.086
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -14,87
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:527,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,3590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:528,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0739
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
14:52465,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,80
|Açılış
|: 465,11
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:52
|SEKUR
|7,92
|8.149.775
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.858.009
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.192.913
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.566.298
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.993.341
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|812.064.073
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,26
|479.642.676
|% -2,95
|
|EKGYO
|1,77
|421.054.890
|% -3,28
|
|GARAN
|6,81
|401.811.406
|% -1,59
|
|FENER
|25,68
|388.104.251
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,12
|812.064.073
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,77
|421.054.890
|% -3,28
|
|GSRAY
|3,14
|245.307.298
|% 2,28
|
|YKBNK
|2,04
|155.842.009
|% -0,49
|
|GUSGR
|6,26
|479.642.676
|% -2,95
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3466
|7,3502
|% 0,23
|
|Euro
|8,7694
|8,7752
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,7665
|9,8154
|% 0,04
|
|Frank
|8,1114
|8,1603
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9533
|1,9631
|% 0,19
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|1,98
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|6,22
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|3,01
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|28,01
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,14
|
|B. Petrol
|46,39
|46,39
|0,58
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Seans Raporu
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