AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Emrah Yücel 01.09.2020 İş Portföy Yönetimi AŞ / Genel Müdür Yardımcısı 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Türev AraçlarHüseyin Gayde 01.09.2020 Emeklilik Fonları Md. / Araştırma Md. 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Türev AraçlarEmre Tayfur 01.09.2020 Çoklu Varlık Portföy Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/8717