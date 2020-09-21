AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2020 11:08
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875864
BIST
13:551.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,77
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:557,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0523
|Açılış
|: 7,6310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6078
En Düşük
7,5393
13:558,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:55472,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,57
|Açılış
|: 472,36
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:53
|EGPRO
|21,34
|7.120.063
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,92
|109.287.384
|% -5,34
|
|NUGYO
|7,25
|10.440.006
|% -5,23
|
|SISE
|6,50
|765.675.430
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,28
|627.513.400
|% 1,23
|
|RTALB
|54,40
|303.236.235
|% 7,09
|
|GARAN
|6,56
|282.460.340
|% -1,50
|
|PETKM
|4,36
|260.893.091
|% -0,91
|
|KRDMD
|3,28
|627.513.400
|% 1,23
|
|SISE
|6,50
|765.675.430
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,76
|145.024.652
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,33
|176.204.050
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,54
|93.703.939
|% 0,65
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6042
|7,6072
|% 0,68
|
|Euro
|8,9625
|8,9693
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7422
|9,7911
|% 0,12
|
|Frank
|8,2863
|8,3362
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0211
|2,0312
|% 0,63
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,59
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|-17,45
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|-8,44
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,88
|