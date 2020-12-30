AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBULUT ÖZER 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3HAKAN DEPREM 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev AraçlarıİDİL SAZER 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları LisansıOkan ERCAN 12.10.2020 "2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı" 4 SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895557BIST