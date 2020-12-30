AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 10:57
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BULUT ÖZER 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
HAKAN DEPREM 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçları
İDİL SAZER 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Okan ERCAN 12.10.2020 "2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı" 4 SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895557
BIST
13:421.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,68
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.483
En Düşük
1.463
13:427,3468
En Yüksek
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|: -0,66%
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|Açılış
|: 7,3400
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3961
En Düşük
7,3047
13:429,0194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
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|Açılış
|: 9,0050
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|Önceki Kapanış
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9,0914
En Düşük
8,9455
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 446,75
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448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:42
|TGSAS
|11,56
|114.141.382
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.880.530
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.224.543
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.274.842
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.161.048
|% 9,97
|
|SEKUR
|13,22
|2.306.606
|% -8,19
|
|NIBAS
|53,95
|13.409.501
|% -8,17
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|BURVA
|50,50
|3.175.106
|% -4,54
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|GUBRF
|82,05
|1.792.451.151
|% 7,33
|
|ASELS
|18,54
|1.787.705.067
|% 3,58
|
|GARAN
|10,21
|1.207.938.054
|% 1,90
|
|HALKB
|5,66
|1.207.367.461
|% 4,43
|
|VAKBN
|4,75
|976.666.424
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,16
|577.937.161
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.207.367.461
|% 4,43
|
|VAKBN
|4,75
|976.666.424
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|747.352.071
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,07
|456.974.099
|% 0,33
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3399
|7,3468
|% -0,66
|
|Euro
|8,9940
|9,0194
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9453
|9,9952
|% -0,05
|
|Frank
|8,2806
|8,3305
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9499
|1,9597
|% -0,73
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|0,09
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-8,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-3,95
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
|