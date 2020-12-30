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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.12.2020 11:01



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BULUT ÖZER 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
HAKAN DEPREM 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçları
İDİL SAZER 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Okan ERCAN 12.10.2020 "2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı" 5 SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895560


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Tam 2.925 2.999 -6,13  
Yarım 1.414 1.451 -2,96  
Çeyrek 709 725 -1,48  
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