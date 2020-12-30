AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 11:02
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BULUT ÖZER 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
HAKAN DEPREM 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçları
İDİL SAZER 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Okan ERCAN 12.10.2020 "2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı" 4 SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895561
BIST
13:481.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,83
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:487,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0502
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3961
En Düşük
7,3047
13:489,0145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0442
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0914
En Düşük
8,9455
13:48443,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,22
|Açılış
|: 443,52
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:47
|TGSAS
|11,56
|114.158.398
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.897.235
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.224.543
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.274.842
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.164.968
|% 9,97
|
|SEKUR
|13,22
|2.306.606
|% -8,19
|
|NIBAS
|54,30
|13.749.664
|% -7,57
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|BURVA
|50,50
|3.175.106
|% -4,54
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|GUBRF
|82,25
|1.799.669.698
|% 7,59
|
|ASELS
|18,55
|1.794.647.708
|% 3,63
|
|HALKB
|5,67
|1.213.007.393
|% 4,61
|
|GARAN
|10,21
|1.208.310.802
|% 1,90
|
|VAKBN
|4,75
|979.815.582
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,17
|592.653.774
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.213.007.393
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|979.815.582
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|748.115.058
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,07
|457.198.109
|% 0,33
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3417
|7,3452
|% -0,68
|
|Euro
|8,9964
|9,0145
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,9522
|10,0022
|% 0,02
|
|Frank
|8,2838
|8,3337
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9518
|1,9616
|% -0,63
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|1,50
|
|Altın Gr.
|443
|444
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-6,13
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-2,96
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,32
|