Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.01.2021 17:25



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.09.2014 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Md. / Araştırma Md. 20 "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 5PK Türev Araçlar"
Nuri Oğuz Ayhan 01.09.2014 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 14 "SPK Lisanslama İleri Düzey 5PK Türev Araçlar CFA"
Ali Emrah Yücel 01.06.2020 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 20 "SPK Lisanslama İleri Düzey 5PK Türev Araçlar"




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904209


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:141.549
Değişim :  0,40% |  6,17
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler17:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 231,10 2.885.515 % 10,00  
LUKSK 40,04 6.913.252 % 10,00  
KAPLM 48,40 2.397.204 % 10,00  
KSTUR 231,00 860.804 % 10,00  
BASCM 17,93 973.568 % 10,00  
daha fazla
17:14 Alış Satış %  
Dolar 7,3862 7,3893 % -0,28  
Euro 8,9720 8,9766 % -0,51  
Sterlin 10,0754 10,1259 % -0,32  
Frank 8,2894 8,3393 % -0,55  
Riyal 1,9632 1,9731 % -0,31  
daha fazla
17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 10,24  
Altın Gr. 443 443 1,29  
Cumhuriyet 2.936 2.980 21,00  
Tam 2.925 2.999 23,58  
Yarım 1.414 1.451 11,41  
Çeyrek 709 725 5,70  
Gümüş.Ons 25,68 25,71 0,24  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,04  
B. Petrol 55,26 55,26 0,01  
Seans Raporu 17:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru