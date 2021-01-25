AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.01.2021 17:26
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.09.2014 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Md. / Araştırma Md. 20 "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 5PK Türev Araçlar"
Nuri Oğuz Ayhan 01.09.2014 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 14 "SPK Lisanslama İleri Düzey 5PK Türev Araçlar CFA"
Ali Emrah Yücel 01.06.2020 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 20 "SPK Lisanslama İleri Düzey 5PK Türev Araçlar"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904210
BIST
17:141.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,17
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:147,3893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0210
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:148,9766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0462
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:14442,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,87
|Açılış
|: 442,70
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:14
|MAALT
|231,10
|2.885.515
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.913.252
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.213.426
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|PKENT
|1.421,10
|6.178.713
|% -9,48
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|11,95
|11.120.089
|% -7,15
|
|KOZAL
|122,00
|2.337.014.377
|% 6,64
|
|ODAS
|4,00
|1.526.941.745
|% 4,99
|
|PETKM
|5,27
|1.409.059.358
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,13
|1.266.982.121
|% 3,03
|
|GARAN
|9,62
|1.015.085.163
|% -1,43
|
|ODAS
|4,00
|1.526.941.745
|% 4,99
|
|TSKB
|1,99
|692.830.788
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,56
|457.243.372
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,49
|677.873.243
|% 0,00
|
|PETKM
|5,27
|1.409.059.358
|% 2,93
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3862
|7,3893
|% -0,28
|
|Euro
|8,9720
|8,9766
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,0754
|10,1259
|% -0,32
|
|Frank
|8,2894
|8,3393
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9632
|1,9731
|% -0,31
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|11,74
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.985
|26,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|22,09
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|10,69
|
|Çeyrek
|709
|725
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-0,17
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, KRDMD
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 5 artarak (% 0.04 ) 1, 361
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, OZBAL, KATMR, INVEO, YAPRK, VERTU, KARSN, IZMDC, GLBMD, BASCM
-
17:29
COSMO, GEREL, ALCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
OZRDN, BURVA, INTEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında