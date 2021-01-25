AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin Gayde 01.09.2014 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Md. / Araştırma Md. 20 "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 5PK Türev Araçlar"Nuri Oğuz Ayhan 01.09.2014 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 14 "SPK Lisanslama İleri Düzey 5PK Türev Araçlar CFA"Ali Emrah Yücel 01.06.2020 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 20 "SPK Lisanslama İleri Düzey 5PK Türev Araçlar"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904210BIST