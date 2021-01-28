AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.01.2021 14:58
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 02.01.2017 2014 - Halen / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 2001-2014 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yöenetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Gayde 24.04.2020 2017 - Halen / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Hisse Senedi Portföy Yönetimi Müdürü 2002 - 2017 / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Ekonomist 1999/2001 / Kent Bank / Ekonomist Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar Lisansı
Erman Yıldız 22.04.2020 "2018-Halen / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisiı 2014-2018 / Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.. / Portföy Yöneticisi" 19 "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar Lisansı"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905308
BIST
16:161.464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,23
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:167,3933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:168,9535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:16437,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,85
|Açılış
|: 437,09
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:16
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|272.461.489
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|144.683.709
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.797.541
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,14
|1.855.030.785
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,30
|1.580.274.815
|% -2,13
|
|KOZAL
|112,80
|1.201.279.257
|% -0,62
|
|KRDMD
|6,61
|1.164.034.707
|% 1,69
|
|ODAS
|3,76
|1.133.906.183
|% -4,08
|
|EKGYO
|2,30
|1.580.274.815
|% -2,13
|
|TSKB
|1,77
|663.273.369
|% -1,12
|
|ODAS
|3,76
|1.133.906.183
|% -4,08
|
|YKBNK
|2,85
|781.435.714
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,36
|307.459.340
|% -1,45
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3889
|7,3933
|% -0,28
|
|Euro
|8,9473
|8,9535
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0477
|10,0981
|% -0,63
|
|Frank
|8,2531
|8,3028
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% -0,35
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-1,29
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-5,82
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-2,81
|
|Çeyrek
|699
|715
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,16
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31TTKOM
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 421, 353 adet işlem
-
16:28GEDIK
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 620, 429 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 46 kaybederek (% -0.41 ) 1, 569
-
16:27XU100
Endeks 1, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 26, 163.00 milyon TL de
-
16:27OYAYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 9.94 lira fiyatla işlem gören hissede 656, 022 adet işlem