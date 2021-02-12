AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.02.2021 15:39
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 30 70
2020 20 80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909333
BIST
16:571.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -6,14
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
16:577,0364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0106
|Açılış
|: 7,0330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
16:578,5074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0301
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
16:57410,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,98
|Açılış
|: 410,49
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler16:57
|AVGYO
|5,39
|19.792.924
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|92.674.274
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.688.667
|% 9,99
|
|RODRG
|28,00
|9.557.588
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|136.897.866
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,20
|2.088.393.741
|% 3,29
|
|SASA
|33,82
|1.358.489.024
|% 8,05
|
|GARAN
|10,01
|1.274.300.127
|% 0,70
|
|ESEN
|41,46
|729.410.508
|% -1,43
|
|SISE
|7,66
|680.035.746
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,53
|618.589.018
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|287.471.338
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,60
|575.954.417
|% -1,91
|
|GARAN
|10,01
|1.274.300.127
|% 0,70
|
|ODAS
|4,06
|476.324.365
|% -1,69
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0322
|7,0364
|% 0,15
|
|Euro
|8,4994
|8,5074
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,6701
|9,7186
|% -0,07
|
|Frank
|7,8372
|7,8844
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8692
|1,8785
|% 0,10
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-8,10
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,02
|
Seans Raporu
16:57
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