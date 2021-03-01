AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamakta olup, bu kapsamda portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen ve faiz içermeyen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur.Fon portföyünün devamlı olarak asgari %40'ı ifikalarından, asgari %10'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşmaktadır. Ayrıca fon portföyünün kalan kısmı ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen varlıklara yatırım yapılabilir.Fon portföyünde varlık dağılımları ortaklık payı yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir.Fon portföyünde varlık dağılımları pay senedi yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir.Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-50 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki PaylarKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 40-75 Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları*KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-25Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesabı (TL-Döviz)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20DİĞER 0-20 Faiz Geliri İçermeyen Yatırım Fonu Payları*FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları*Gayrimenkul Sertifikaları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913803BIST