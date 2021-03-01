Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.03.2021 08:28



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamakta olup, bu kapsamda portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen ve faiz içermeyen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur.
Fon portföyünün devamlı olarak asgari %40'ı ifikalarından, asgari %10'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşmaktadır. Ayrıca fon portföyünün kalan kısmı ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen varlıklara yatırım yapılabilir.
Fon portföyünde varlık dağılımları ortaklık payı yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir.
Fon portföyünde varlık dağılımları pay senedi yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir.


Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-50 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 40-75 Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları*
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-25
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesabı (TL-Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
DİĞER 0-20 Faiz Geliri İçermeyen Yatırım Fonu Payları*
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları*
Gayrimenkul Sertifikaları 0-10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913803


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:111.505
Değişim :  2,30% |  33,77
Açılış :  1.492  
Önceki Kapanış :  1.471  
En Yüksek
1.506 En Düşük
1.491
BIST En Aktif Hisseler14:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ITTFH 2,75 33.740.729 % 10,00  
TURGG 165,00 34.611.063 % 10,00  
KONYA 1.280,40 45.201.496 % 10,00  
DYOBY 14,52 13.319.948 % 10,00  
INTEM 51,70 1.373.152 % 10,00  
daha fazla
14:11 Alış Satış %  
Dolar 7,2644 7,2687 % -2,10  
Euro 8,7547 8,7652 % -2,28  
Sterlin 10,1209 10,1717 % -1,84  
Frank 7,9252 7,9730 % -2,52  
Riyal 1,9325 1,9422 % -2,09  
daha fazla
14:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.745 17,46  
Altın Gr. 408 408 -4,11  
Cumhuriyet 2.719 2.760 -76,00  
Tam 2.707 2.775 -72,16  
Yarım 1.308 1.343 -34,91  
Çeyrek 656 671 -17,45  
Gümüş.Ons 26,82 26,85 0,29  
Gümüş Gr. 6,28 6,28 -0,06  
B. Petrol 65,19 65,19 0,76  
Seans Raporu 14:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru