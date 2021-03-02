AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.03.2021 14:14
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914469
BIST
15:261.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:267,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:268,8172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:26407,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,31
|Açılış
|: 407,52
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:26
|AYEN
|8,91
|77.716.073
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.234.983
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|THYAO
|14,74
|4.140.936.836
|% 6,81
|
|SISE
|7,72
|1.541.660.612
|% 1,71
|
|KOZAL
|132,30
|1.432.004.325
|% -2,93
|
|PETKM
|5,56
|1.168.764.949
|% 3,35
|
|KRDMD
|6,85
|1.111.868.552
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,35
|800.082.645
|% 0,00
|
|THYAO
|14,74
|4.140.936.836
|% 6,81
|
|PETKM
|5,56
|1.168.764.949
|% 3,35
|
|SISE
|7,72
|1.541.660.612
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,38
|279.616.876
|% -1,43
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3202
|7,3264
|% 0,42
|
|Euro
|8,8112
|8,8172
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,1761
|10,2271
|% 0,53
|
|Frank
|7,9573
|8,0052
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9493
|1,9591
|% 0,53
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,32
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|10,00
|
|Tam
|2.691
|2.759
|4,89
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|2,36
|
|Çeyrek
|652
|667
|1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|-0,17
|
Seans Raporu
15:26
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-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 99 artarak (% 0.45 ) 1, 340
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, AYEN, KONTR, DAGHL, KENT, GOZDE, UFUK, VAKFN, CLEBI
-
15:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYCES, MERIT, CASA, UMPAS, KSTUR, EMNIS, BALAT
-
15:36
MNDRS, ROYAL, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
YYAPI, KERVN, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında