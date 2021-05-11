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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.05.2021 15:04



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936165


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,32 159.731.687 % 10,00  
CANTE 5,59 147.395.991 % 9,82  
ISGSY 17,68 30.296.110 % 9,41  
SARKY 17,01 116.396.091 % 7,79  
DGGYO 9,64 1.981.646 % 7,23  
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16:21 Alış Satış %  
Dolar 8,3069 8,3130 % 0,49  
Euro 10,1215 10,1296 % 0,91  
Sterlin 11,7184 11,7772 % 0,61  
Frank 9,1836 9,2389 % 0,43  
Riyal 2,2111 2,2222 % 0,50  
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16:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -17,24  
Altın Gr. 488 488 -0,18  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,16 27,19 -0,14  
Gümüş Gr. 7,27 7,27 0,00  
B. Petrol 67,34 67,34 -0,98  
Seans Raporu 16:21
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