AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.05.2021 15:05
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936166
BIST
16:211.439
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -22,39
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
16:218,3130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0408
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
16:2110,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0912
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
16:21487,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,15
|Açılış
|: 487,34
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler16:19
|CEMAS
|1,32
|159.731.291
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|147.386.114
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,70
|30.157.420
|% 9,53
|
|SARKY
|17,00
|115.835.496
|% 7,73
|
|ISKPL
|36,08
|109.536.764
|% 7,70
|
|VAKFN
|12,60
|102.978.153
|% -9,94
|
|JANTS
|69,30
|265.803.013
|% -9,88
|
|DZGYO
|2,03
|19.724.349
|% -9,78
|
|AYEN
|5,56
|61.538.740
|% -7,33
|
|ADESE
|1,79
|73.889.377
|% -7,25
|
|KRDMD
|8,76
|1.105.559.042
|% 0,57
|
|KOZAL
|127,00
|1.058.446.600
|% -1,17
|
|PETKM
|6,67
|921.078.097
|% 0,91
|
|THYAO
|13,31
|808.452.649
|% -0,45
|
|GARAN
|7,64
|744.831.540
|% -2,43
|
|EKGYO
|1,86
|276.950.750
|% -3,12
|
|PETKM
|6,67
|921.078.097
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,76
|1.105.559.042
|% 0,57
|
|CEMAS
|1,32
|159.731.291
|% 10,00
|
|YKBNK
|2,12
|223.388.757
|% -1,40
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3129
|8,3158
|% 0,53
|
|Euro
|10,1287
|10,1355
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,7284
|11,7872
|% 0,69
|
|Frank
|9,1906
|9,2459
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2112
|2,2223
|% 0,51
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-17,43
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|67,57
|67,57
|-0,75
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 1 kaybederek (% -1.44 ) 1, 512
-
16:34XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 41 altında . İşlem hacmi 13, 916.00 milyon TL de
-
16:34KRTEK
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 947, 631 adet işlem
-
16:32DZGYO
Yüzde -9.78 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 249, 104 adet işlem
-
16:30VAKKO
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 660 adet işlem