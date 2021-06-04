AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2021 10:11
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940027
BIST
11:541.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:548,6996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
11:5410,5432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0268
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
11:54522,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,21
|Açılış
|: 522,23
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:54
|MTRKS
|36,76
|42.744.200
|% 7,67
|
|EPLAS
|32,68
|8.587.864
|% 7,64
|
|FRIGO
|22,68
|22.395.037
|% 7,39
|
|DOBUR
|13,54
|1.200.384
|% 7,12
|
|BOBET
|4,08
|255.345.010
|% 5,97
|
|KARSN
|3,88
|285.882.720
|% -7,84
|
|TKURU
|219,90
|3.125.183
|% -6,82
|
|PKENT
|2.802,00
|2.373.789
|% -6,28
|
|CANTE
|7,58
|29.934.774
|% -5,13
|
|KATMR
|3,47
|36.272.019
|% -4,41
|
|THYAO
|13,90
|301.465.726
|% -0,64
|
|SISE
|8,15
|287.161.041
|% 1,49
|
|KARSN
|3,88
|285.882.720
|% -7,84
|
|GARAN
|8,04
|282.420.518
|% 0,00
|
|BOBET
|4,08
|255.345.010
|% 5,97
|
|KARSN
|3,88
|285.882.720
|% -7,84
|
|BOBET
|4,08
|255.345.010
|% 5,97
|
|SISE
|8,15
|287.161.041
|% 1,49
|
|GARAN
|8,04
|282.420.518
|% 0,00
|
|PETKM
|6,40
|222.072.357
|% 1,27
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6982
|8,6996
|% -0,03
|
|Euro
|10,5366
|10,5432
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,2428
|12,3042
|% 0,04
|
|Frank
|9,5711
|9,6288
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% -0,12
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,73
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|-16,60
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|-8,03
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,42
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,28
|