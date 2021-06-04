Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.06.2021 10:11



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940027


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:541.433
Değişim :  0,31% |  4,37
Açılış :  1.429  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.433 En Düşük
1.427
BIST En Aktif Hisseler11:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 36,76 42.744.200 % 7,67  
EPLAS 32,68 8.587.864 % 7,64  
FRIGO 22,68 22.395.037 % 7,39  
DOBUR 13,54 1.200.384 % 7,12  
BOBET 4,08 255.345.010 % 5,97  
daha fazla
11:54 Alış Satış %  
Dolar 8,6982 8,6996 % -0,03  
Euro 10,5366 10,5432 % -0,25  
Sterlin 12,2428 12,3042 % 0,04  
Frank 9,5711 9,6288 % -0,23  
Riyal 2,3108 2,3224 % -0,12  
daha fazla
11:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 -0,73  
Altın Gr. 523 523 -0,73  
Cumhuriyet 3.470 3.523 -12,00  
Tam 3.439 3.526 -16,60  
Yarım 1.662 1.706 -8,03  
Çeyrek 834 853 -4,01  
Gümüş.Ons 27,38 27,42 -0,03  
Gümüş Gr. 7,65 7,66 -0,02  
B. Petrol 71,59 71,59 0,28  
Seans Raporu 11:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru