AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 16:12
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 21.06.2013
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 . 02.01.2020
KATILIM 50 10 . 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 . 02.01.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944814
BIST
16:561.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,80
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
16:568,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
16:5610,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0159
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
16:56493,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,70
|Açılış
|: 493,11
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler16:56
|NIBAS
|12,99
|7.574.784
|% 9,99
|
|RTALB
|22,04
|206.191.661
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.523.813
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.921.539
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.488.501
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|SAMAT
|4,82
|37.001.968
|% -8,54
|
|THYAO
|13,48
|1.035.631.770
|% -2,74
|
|GARAN
|8,16
|817.051.342
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,92
|522.889.473
|% -1,03
|
|KUTPO
|59,75
|420.801.511
|% 9,94
|
|KOZAL
|116,20
|410.720.733
|% -0,43
|
|EKGYO
|1,92
|522.889.473
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,17
|298.451.325
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,00
|109.988.571
|% 1,01
|
|GARAN
|8,16
|817.051.342
|% -0,24
|
|TSKB
|1,26
|119.205.501
|% -0,79
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7260
|8,7301
|% 0,54
|
|Euro
|10,3793
|10,3861
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0419
|12,1023
|% 0,13
|
|Frank
|9,4345
|9,4914
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3199
|2,3316
|% 0,44
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-21,48
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|-45,00
|
|Tam
|3.252
|3.336
|-38,06
|
|Yarım
|1.572
|1.614
|-18,41
|
|Çeyrek
|788
|807
|-9,20
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,90
|74,90
|0,76
|